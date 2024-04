Rap, accordo su doppi turni e domenicale fino all'8 maggio: "Se l'azienda non fa le assunzioni niente rinnovo"

"Abbiamo firmato il rinnovo degli accordi sindacali sui doppi turno di raccolta, sul doppio itinerario e sul domenicale solo fino all'8 maggio. Abbiamo precisato all’azienda che questa volta subordiniamo il nostro sì al rinnovo all'assunzione degli autisti e degli operai, che sollecitiamo da tempo".

A comunicarlo sono Vincenzo Traina per la Fit Cisl, Francesco Sinopoli e Felice Cuffaro per Fiadel Cisal, dopo l’incontro di oggi con i vertici della Rap. "Il presidente Todaro si è subito attivato convocando il Cda per martedì 7, così da avere l’autorizzazione a procedere con le assunzioni. Qualora dopo giorno 8 non vedremo nessun atto concreto non rinnoveremo l’accordo con evidenti conseguenze sui turni di raccolta", concludono Traina e Sinopoli.