Rap, anche la Fit Cisl dice "no" agli accordi su doppio turno e domenicale: si teme una nuova emergenza rifiuti

Dopo gli altri sindacati, anche la Fit Cisl dice "no" al rinnovo degli accordi su doppio turno e domenicale per i dipendenti della Rap. Il sindacato guidato a livello regionale dal segretario Dionisio Giordano alla Rap rappresenta il 70% circa dei lavoratori. Motivo per cui adesso si teme una nuova emergenza rifiuti.

La decisione era stata annunciata dal sindacato, che a più riprese ha chiesto l'approvazione del consuntivo 2022 di Rap e il conseguente "riequilibrio dei conti dell'azienda da parte del Comune". Ritenendo questo iter "troppo lento", la Fit Cisl si è associata alle altre sigle, che si erano "defilate dagli accordi nei mesi precedenti, limitandosi a darne le comunicazioni di rito e nulla più". Nel dettaglio, a inizio ottobre era stata la Cgil a non rinnovarlo, a fine ottobre la Uil. L'ultima proroga, firmata solo dalla Cisl, è scaduta venerdì scorso.

"Da parecchio tempo - hanno spiegato Dionisio Giordano e Vincenzo Traina, rispettivamente segretario Fit Cisl Sicilia e segretario aziendale Fit Cisl Rap - ci siamo sentiti stretti nella morsa tra il senso di responsabilità verso la città e il dovere di tutelare al meglio gli interessi dei lavoratori: stato d’animo rappresentato a più riprese sia alla governance aziendale che all'amministrazione comunale. Con la nota carenza di mezzi e personale, senza la sottoscrizione di tali accordi sindacali sul doppio turno di raccolta e sul domenicale, la già palese criticità nei servizi di raccolta in città ne avrebbe ampiamente risentito. E teniamo a precisare che siamo sempre stati sollecitati a porre la firma sugli accordi, altro che azienda sotto ricatto dei sindacati".

Il peso di questa scelta non sarà indolore. "Gli effetti sul campo si avvertiranno", ha rimarcato la Fit Cisl, disponibile a tornare sui suoi passi "al mantenimento degli impegni". Nell'ordine: approvazione del bilancio consuntivo 2022 di Rap, riequilibrio dei conti del 2023, definizione del piano industriale, assunzione del personale necessario ad esempio a movimentare i 171 mezzi nuovi per la raccolta differenziata parcheggiati nell'autoparco di Partanna Mondello. A pesare sono soprattutto i crediti vantati dalla società, alla quale di recente però il Consiglio ha sbloccato l'erogazione di circa 21 milioni alla Rap: fondi che andranno a coprire gli extra costi sostenuti per la gestione dei rifiuti conferiti nelle vasche di Bellolampo "mollate" dalla curatela fallimentare di Amia.

"Abbiamo iniziato a dialogare con il Comune nel mese di febbraio, in epoca Pef Tari. Le necessità della società erano apparsi subito chiari, siamo a fine novembre, non abbiamo prodotto neanche un’ora di protesta, ci siamo fidati, adesso esigiamo i fatti", hanno concluso Giordano e Traina.