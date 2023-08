Il palermitano Tronca nominato commissario straordinario del Pio Albergo Trivulzio

Il palermitano Francesco Paolo Tronca è stato nominato commissario straordinario del Pio Albergo Trivulzio, nota casa di cura di Milano. La nomina è arrivata questo pomeriggio con una delibera approvata dalla Giunta regionale lombarda, su proposta del presidente Attilio Fontana, in concerto con gli assessori al Welfare Guido Bertolaso e alla Famiglia, Solidarietà sociale Elena Lucchini. Nella delibera si è quindi proceduto allo scioglimento del Consiglio di indirizzo dell'Asp Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio e contestualmente alla nomina per sei mesi, rinnovabili, dell'avvocato Francesco Paolo Tronca - nato a Palermo nel 1952 - quale commissario straordinario, per consentire la continuità amministrativa dell'Azienda.

"In particolare- si legge nella delibera - viene affidato all'ex prefetto di Milano, il compito di avviare un percorso teso al riequilibrio e al consolidamento economico degli Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio con particolare riferimento alla gestione operativa e di elaborare un piano di sviluppo che, in linea con i bisogni sanitari e sociosanitari della città di Milano concordati con l'Ats di riferimento, consenta il pieno rilancio degli Istituti milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio".

Al commissario Tronca anche l'incarico di elaborare un piano di conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della struttura con contestuale programmazione del piano di alienazioni 2023 in grado di garantire la copertura delle perdite pregresse. Il provvedimento dispone inoltre di dare mandato all'Ats Città Metropolitana di Milano di mantenere la continuità aziendale tramite l'erogazione degli acconti come da contratto sottoscritto con il Pat, e in coerenza con le regole di sistema, per tutta la durata della gestione commissariale