Corso dei Mille, cade il ramo di un albero e rischia di colpire un’anziana

Tragedia sfiorata in corso dei Mille. È successo ieri mattina nel tratto all’altezza di via Paolo Balsamo, dove il ramo di un albero è caduto rischiando di colpire una ultraottantenne che passeggiava sul marciapiede. "C'è stato un botto, ci siamo alzati tutti di scatto - racconta un commerciante - perché ci siamo preoccupati. C'era una signora che si trovava praticamente sotto l'albero, è stata miracolata. Abbiamo segnalato più volte al Comune la necessità di fare qui la potatura ma non viene nessuno. Tuttora ci sono altri rami pericolanti".

In via Ammiraglio Persano, traversa di via Montepellegrino, invece, un palo della luce a causa delle forti raffiche, è precipitato in strada colpendo un'auto in transito.

