Matassa di rame bruciata vicino alla missione Speranza e Carità: i vigili del fuoco spengono le fiamme

Vigili del fuoco e polizia sono intervenuti in via Decollati, non lontano dalla Missione Speranza e Carità, dove qualcuno nei pressi di una palazzina disabitata ha dato fuoco ad una matassa di fili di rame.

A chiamare i soccorsi sono stati i residenti della zona, allarmati da una nube di fumo che si è alzata in cielo. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco e, subito dopo, gli agenti di polizia si sono messi alla caccia di chi ha dato fuoco al rame (probabilmente rubato).