Raccolta dell'immondizia a rilento, Rap potenzia il servizio pomeridiano: raggiunto l'accordo coi sindacati

La raccolta dei rifiuti in città va a rilento e la Rap decide di potenziare il turno del servizio pomeridiano, destinando allo svuotamento dei cassonetti dell'indifferenziata parte del personaleche normalmente si occupa dello spazzamento e che è già ridotto all'osso. L’azienda oggi ha raggiunto l'accordo con i sindacati riproponendo, come già avvenuto durante il periodo natalizio, nei mesi di luglio ed agosto, un progetto finalizzato a premiare la presenza dei lavoratori. In pratica, incentivi per chi sacrifica ferie e permessi. Tutto su base volontaria.

Il progetto "Presenza a lavoro" dovrebbe essere operativo già il primo luglio. "Il personale di supporto alla raccolta sarà attinto dallo spazzamento - ha riferito in una nota l'amministratore unico di Rap Girolamo Caruso -. Siamo consapevoli che già il servizio di igiene del suolo è carente, ridotto a meno di cento unità, ma dobbiamo garantire in primis la raccolta da cassonetto, il ritiro dei rifiuti indifferenziati che possono creare problemi di igiene e sanità".

L’azienda garantirà comunque lo spazzamento e lo svuotamento dei cestini nel centro della città e nei punti più battuti dai turisti. "Ci spiace - ha sottolineato Caruso - che gli abbandoni e i comportamenti anomali dei cittadini ormai quotidiani e diffusi non ci aiutino. Non è possibile che dopo poche ore che rimuoviamo intere discariche di ingombranti, le stesse risorgono come funghi. Questa illegalità diffusa assorbe molte risorse aggiungendosi alle già note carenze di personale già esistenti. Se non si avviano iniziative di sensibilizzazione e controllo sul territorio contro le discariche e contro la maleducazione di alcuni cittadini, Palermo non sarà mai pulita, nonostante le buone intenzioni di tutte le istituzioni".

Via libera al progetto di bilancio 2021

Sempre oggi, nel corso di un incontro con gli organi di controllo aziendali, è arrivato il via libera al progetto di bilancio 2021, già approvato dall’amministratore unico, che presenta un risultato operativo lordo positivo di oltre due milioni di euro.

"E' un risultato importante che, ancora una volta, dimostra, numeri alla mano, l’equilibrio economico dei conti, nonché lo stato di buona salute dell’azienda. E ciò anche grazie alla delibera di Consiglio comunale che ha preso atto del Pef Tari 2020, mettendo la parola fine, dopo pressanti richieste di Rap, all’ultimo capitolo degli extra costi, dovuti ai trasporti dei rifiuti fuori città che ammontano a 23 milioni di euro per il solo anno 2020. Rimane qualche problema di liquidità legato prioritariamente all’impossibilità attuale per il Comune di Palermo di liquidare e pagare a Rap le predette spese già interamente anticipate dall’azienda e i notevoli crediti vantati da tempo", ha concluso Caruso.