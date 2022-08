Partanna, nuovo raid vandalico nella sede dell'associazione per la sclerosi multipla

Nuova incursione dei vandali nella sede dell’Associazione italiana sclerosi multipla. Ad appena sei giorni dall’ultimo episodio, ignoti si sono introdotti nei locali di via Spina Santa, nella zona di Partanno, seminando scompiglio ovunque. "Siamo amareggiati e arrabbiati. Ma adesso - scrivono sui social dalla sezione provinciale dell’Aism - anche spaventati. Non abbiamo timore a dirlo: abbiamo paura se qualcuno per due volte in pochi giorni (tre in pochi mesi) mette a soqquadro la nostra sede solo per il piacere di compiere un atto vandalico e forse per intimorirci".

Come riferito dagli stessi volontari, i vandali sono entrati nella sede - un bene confiscato alla mafia e affidato all’associazione dal Comune - e hanno rotto la macchinetta per il caffè, divelto porte e sparpagliato documenti sul pavimento. Anche se non è dato sapere quale fosse il loro reale obiettivo. "Non sappiamo a cosa siete interessati. Noi i nostri obiettivi da raggiungere li conosciamo bene. E continueremo ogni giorno - dicono dall’Aism Palermo - nella nostra azione per le persone con sclerosi multipla".

"Forse - dichiara Pippo Enea, vicecommissario regionale della Dc Nuova - vogliono che abbandonino l'assistenza per creare malcontento e alimentare gli istinti terroristici. Dove sono le forze dell'ordine e la magistratura? Lasciare soli questi giovani volontari è un delitto". Gli fa eco il commissario regionale del partito, Totò Cuffarò: "Questo nuovo vile atto va condannato duramente. All’associazione, ai volontari, alle ragazze e ragazzi del Servizio civile nazionale che ogni giorno danno assistenza alle persone con sclerosi multipla va il sostegno di tutta la Dc. Speriamo che quanto prima si riescano a trovare i colpevoli".