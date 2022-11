Raid all'ottava circoscrizione: rotto il totem realizzato dai ragazzi delle scuole Abba, Alighieri e Almeyda

Raid vandalico all'ottava circoscrizione. Nella notte ignoti si sono introdotti nella sede di via Fileti e hanno danneggiato il totem informativo realizzato dai ragazzi delle scuole Abba, Alighieri e Almeyda. A darne notizia è il capogruppo della Dc in Consiglio, Domenico Bonanno, ricordando che il totem era stato inaugurato pochi giorni fa.

Bonanno condanna "fermamente l'atto vandalico" e parla di "gesto ignobile non solo contro l'amministrazione ma anche contro i bambini e il mondo educativo".

"Spezzare un prodotto creato dai piccoli studenti delle scuole vuol dire colpire principalmente loro, spegnere i sogni. Noi siamo a fianco del presidente e dei consiglieri dell’ottava circoscrizione e di tutte le famiglie e gli insegnanti che quotidianamente operano nel segno della legalità. Ai bambini diciamo di non arrendersi mai perché è il bene che deve vincere sul male e di continuare ad impegnarsi nei progetti proposti dai loro insegnanti. Quanto accaduto non è soltanto un vile atto vandalico ma anche un evidente gesto di disprezzo nei confronti delle istituzioni, per questo il nostro impegno deve continuare nel solco della legalità", conclude Bonanno.