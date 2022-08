Raid al Maria Adelaide: vandali provano a rubare il materiale didattico, ma scatta l'allarme e fuggono via

Raid vandalico all'istituto Maria Adelaide. Alcuni giovani hanno fatto irruzione nella scuola di corso Calatafimi forzando l'ingresso. Una volta entrati, oltre a mettere a soqquadro alcune stanze dell'Educandato, hanno cercato di portare via del materiale didattico.

Tentativo fallito perché nel frattempo sono intervenuti gli agenti di polizia chiamati dai dipendenti della scuola, che hanno notato l’effrazione grazie anche al sistema di videosorveglianza. Il materiale raccolto è stato abbandonato e i vandali sono fuggiti via quando è scattato l'allarme.

In queste ultime settimane diverse sono state le scuole prese di mira dai vandali in città: dalla Leonardo da Vinci alla Giotto, passando per il Pio La Torre. Sono in corso indagini da parte della polizia.