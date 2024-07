Dopo otto mesi nuovo raid dei vandali nella scuola Madre Teresa di Calcutta: "Siamo stanchi"

Sono entrati a scuola e per oltre un'ora avrebbero girato per le aule, scassinando gli armadietti e bucando i controsoffitti di alcune stanze alla ricerca di rame. I carabinieri indagano su un raid vandalico all'interno della succursale della Madre Teresa di Calcutta, in via Fiume, tra Ballarò e la zona della Stazione, dove ignoti si sono intrufolati portando via ciò che potevano. "Siamo stanchi. Non sappiamo quando siano entrati - spiega a PalermoToday la dirigente scolastica, Rosaria Inguanta - e ancora dobbiamo fare l'inventario per fare la conta dei danni. Sono entrati da un'ala del plesso che attualmente è in stato di abbandono e da cui hanno avuto accesso facile al resto della scuola".

L'incursione dei vandali sarebbe avvenuta tra venerdì pomeriggio e domenica sera, quando all'interno della scuola non c'era nessuno. "Per ora non abbiamo alunni - continua la preside - ma gli uffici continuano a funzionare. Infatti se ne sono accorti questa mattina i miei collaboratori, alla riapertura". Alla fine dello scorso anno i ladri erano già riusciti ad entrare nella scuola di via Fiume, rubando tutto ciò che era possibile e danneggiando il resto. "Non avevamo le telecamere - aggiunge Inguanta - perché erano state già danneggiate e l'impianto era stato portato via con tutto l'hard disk. Ancora, purtroppo, l'impianto non è stato ripristinato".

A ottobre scorso la scuola era finita già nel mirino dei vandali che erano riusciti ad accedere forzando una finestra. Una volta entrati hanno girato per oltre mezzora rubando materiale didattico, strumenti musicali e informatici. Danni per migliaia di euro. L'episodio aveva gettato nello sconforto la dirigente dell'istituto. "Devo cercare di trovare la motivazione per andare avanti. Di certo - aveva detto la preside - la troverò perché il nostro lavoro deve proseguire, ma è davvero dura". I militari dell'Arma, non potendo fare affidamento sulle telecamere della scuola, hanno acquisito le immagini riprese dagli impianti della zona che potrebbero aver ripreso i reeponsabili mentre si allontanavano.