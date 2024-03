VIDEO | Via Gustavo Roccella, danneggiate le telecamere di un'attività da poco inaugurata

Distrutto l'impianto di videosorveglianza di un'attività commerciale inaugurata poche settimane prima. Il titolare di un negozio di via Gustavo Roccella ha denunciato un episodio risalente alla settimana scorsa. Come immortalato in un video, due persone a volto coperto - apparentemente due giovani - hanno colpito telecamere, di fatto rendendole inservibili, prima di allontanarsi e fare perdere le proprie tracce. La scena è stata ripresa anche dal sistema di sicurezza di un condominio vicino. Non è chiaro quale fosse l'obiettivo degli autori del che potrebbero anche aver agito in questo modo. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine che hanno acquisito le varie immagini disponibili.