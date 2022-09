Due raid in 3 giorni alla scuola Thomas More, rubati tutti i computer della segreteria

Due raid in tre giorni al Thomas More, la scuola paritaria bilingue di via Pacinotti 49 che ospita gli alunni di medie e liceo. All'apertura dei cancelli, lunedì 19, la prima amara sorpresa: erano stati rubati tutti i computer della segreteria della scuola. A distanza di appena tre giorni, oggi (giovedì 22), un nuovo brutto risveglio: forzando la serratura di una porta, la scuola è stata infatti visitata per una seconda volta dai ladri che hanno fatto razzia di tutti i computer della segreteria, nuovi di zecca.

Il rientro in classe per il nuovo anno scolastico è stato dunque difficile per il dirigente scolastico, Filippo Salmè che, per non creare disagi alla didattica e all'organizzazione scolastica provvede nuovamente all'acquisto delle attrezzature per la scuola, dove questa estate sono stati compiuti lavori di ristrutturazione del plesso proprio per accogliere al meglio tutti gli studenti.

"La cosa che ci dispiace di più - commenta Stefania Guccione, presidente della cooperativa Thomas More che gestisce l'istituto - è che rubare in una scuola è come rubare sapendo che stai in qualche modo impedendo a questa città di diventare migliore perché la scuola questo fa, educa i cittadini. E' triste che rubino in una scuola ed è triste che lo facciano due volte in una settimana. Il danno maggiore, al di là della perdita economica dei 5 computer rubati, è quello di avere perduto tutti i dati che le attrezzature contenevano".

L'istituto in via Pacinotti è la seconda sede del Thomas More, inaugurata lo scorso anno per accogliere gli studenti del liceo e, da quest'anno scolastico anche il ciclo delle scuole medie. Il primo istituto, in via delle Croci, ospita le classi della scuola primaria.