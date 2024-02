Vandali delle auto in azione, in viale delle Magnolie è strage di finestrini e vetri rotti

Almeno una decina di auto prese di mira, altrettanti finestrini andati in frantumi, ma nessun furto. Una brutta sorpresa per alcuni residenti di viale delle Magnolie e per chi bazzica in zona che hanno ritrovato le loro auto distrutte: i vandali, infatti, avrebbero agito impunemente, nel tardo pomeriggio di ieri nel tratto di strada a due passi da via Sciuti.

Nel mirino del raid vandalico le auto parcheggiate in sosta a pochi passi da alcuni locali, frequentati ogni settimana da decine e decine di clienti. "Puro vandalismo, non hanno rubato nulla - racconta a PalermoToday un residente - ma a noi resta il danno. Hanno agito senza nemmeno il timore di essere sorpresi. Chi lo ha scoperto ieri, chi questa mattina. Sta di fatto che siamo in centro e il fatto che sia stato fatto per gioco fa arrabbiare ancor di più".

Ora sono in corso le indagini per capire chi ha agito e come. Dopo le denunce sporte da alcune delle vittime, i carabinieri stanno provando a ricostruire la dinamica del raid. Alcune risposte potrebbero arrivare dalle telecamere di sorveglianza della zona, diffuse tra i condomini e i locali. Altre, è la speranza di chi indaga, è che qualcuno possa aver visto qualcosa.

Due settimane fa, un episodio simile era successo all'Albergheria. I mezzi parcheggiati nella zona di via Benedettini, vicino alla chiesa di San Giuseppe Cafasso, erano stati presi di mira dai ladri. Il parroco della zona, Don Turtirici, aveva detto: "Prendono qualsiasi cosa, forse per comprarsi poi qualche dose di crack. La gente è stanca, non vorrei che la situazione sfuggisse di mano".

Appena qualche giorno fa, stessa scena in via Santa Rita, tra via Sant'Agostino e piazza Sant'Onofrio. Vetri e finestrini spaccati, senza che dalle auto mancasse nulla: "Ci ritroviamo ad affrontare delle spese non indifferenti per il semplice fatto che alcuni scalmanati non trovano meglio da fare" aveva detto un residente.