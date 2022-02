"Io così muoio": momenti di tensione in tribunale, ragazzo dà in escandescenze davanti al giudice

Non avrebbe “gradito” la decisione del giudice e poco prima che si concludesse l’udienza avrebbe dato in escandescenze, dimenandosi e minacciando di farsi del male. “Io così muoio”, ha urlato mentre si trovava disteso per terra con le manette ai polsi, davanti al palazzo nuovo del tribunale, e gli agenti cercavano di immobilizzarlo e tranquillizzarlo.

E’ successo questa mattina al palazzo di giustizia. Protagonista un giovane di colore, un soggetto sottoposto a una misura cautelare e accompagnato stamattina in aula dalla polizia per sottoporsi al giudizio per direttissima. Non è chiaro ancora per cosa sia indagato. Di certo, però, l’udienza si è conclusa con il pronunciamento del giudice che ha disposto per lui la detenzione in carcere.

Appresa la decisione il ragazzo avrebbe avuto uno scatto di ira, minacciando di ferirsi pur di non andare in carcere. Gli agenti lo avrebbero preso sotto braccio per accompagnarlo fuori ma lui avrebbe iniziato a sbattere la testa contro i muri e contro le pareti dell'ascensore, provocandosi anche dei tagli ai polsi e perdendo molto sangue. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri in servizio al tribunale e i sanitari del 118.