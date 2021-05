Giovane di 21 anni muore a Ragusa, pancreas e cornee finiscono a Palermo

Prelievo multiorgano ieri al San Marco di Catania, a donare gli organi un 21enne di Ragusa (C.D. le iniziali), deceduto domenica scorsa, mentre insieme agli amici praticava attività all’aperto. Il pancreas e le cornee sono stati destinati a Palermo.

Il giovane domenica all'improvviso si è sentito male ed ha perso conoscenza. All’arrivo dei soccorritori le condizioni cliniche si presentavano estremamente gravi, gli sarebbe stata diagnosticata un’emorragia cerebrale. Trasportato in elicottero all’ospedale San Marco, è stato sottoposto ad intervento neurochirurgico d’urgenza e quindi trasferito in rianimazione. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvargli la vita, il 12 maggio il ragazzo è sopraggiunta la morte cerebrale. In quella circostanza, si è scoperto che il giovane si era premurato di dichiarare ufficialmente il proprio favore alla donazione degli organi.

E’ così partita la macchina organizzativa per il prelievo degli organi da parte del coordinatore aziendale per i trapianti dottor Alessandro Conte e del referente trapianti del San Marco dottoressa Rosalinda Guglielmino. Il 13 maggio, cinque equipe provenienti da tutta Italia, inclusa quella per il prelievo di cornee del Policlinico-San Marco diretta dal dottor Davide Scollo, hanno eseguito il prelievo multiorgano. Le destinazioni degli organi sono state rispettivamente il cuore a Udine i polmoni a Torino, il fegato a Roma, i reni a Padova e Palermo, il pancreas e le cornee a Palermo.

Un nobile gesto quello di questo sfortunato ragazzo che permetterà di restituire speranza e possibilità di vita ad altre persone e che si auspica rappresenti un modello positivo soprattutto per le giovani generazioni. “Un grazie di cuore va alla famiglia, a cui siamo vicini in questa triste circostanza, che ha sempre tenuto un comportamento esemplare, confermando a sua volta la volontà del figlio e ringraziando tutti gli operatori sanitari per le cure ed il sostegno umano ricevuto”. Queste le parole del direttore generale Gaetano Sirna che ha espresso la solidarietà di tutta l’azienda alla famiglia provata da questa tragica perdita.