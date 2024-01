Un ventenne è stato trovato morto in casa a Bagheria. La polizia è intervenuta poco prima delle 13 di oggi in un’abitazione del centro dopo la telefonata della madre che, appena rientrata, ha fatto la tragica scoperta e ha chiamato il 112. Sul posto è intervenuto il medico legale per l’ispezione del cadavere sul quale non sarebbero stati rinvenuti apparentemente segni di violenza. Le indagini sono appena all’inizio e non si esclude alcuna ipotesi, neanche quella del suicidio.

Nell’appartamento in cui il ragazzo abitava con la donna infatti gli investigatori hanno trovato una confezione di veleno che sarebbe stata acquistata pochi giorni prima e il sospetto è che il giovane possa averne ingerita una quantità sufficiente per togliersi la vita. Non è chiaro però cosa possa averlo spinto a compiere l’estremo gesto visto che non ci sarebbero precedenti in tal senso né risulta che il ragazzo soffrisse di disturbi psichici.

Al termine degli accertamenti eseguiti dalla polizia e dal medico legale la Procura dovrà stabilire se disporre il sequestro della salma per trasferirla all’Istituto di medicina legale del Policlinico per l’autopsia.