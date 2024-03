"Scusate, c'è un B&B?", quattordicenne scomparso da Catanzaro ritrovato a Ballarò

E' partito da Catanzaro per raggiungere Ballarò e cercare di fare perdere le proprie tracce. Si sono concluse a lieto fine le ricerche un ragazzino di 14 che questa mattina era "sparito" da casa senza dare alcuna indicazione alla famiglia. La madre, preoccupata per ciò che sarebbe potuto accadere, è andata subito in caserma per sporgere denuncia. A trovarlo sono stati alcuni componenti dell'associazione Sbaratto. Il giovane stava cercando un b&b e si era rivolto a loro che, però, hanno subito capito che ci fosse qualcosa di strano.

"E' arrivato - spiega a PalermoToday Cetty Sauro, vicepresidente del'associazione - e si vedeva che fosse un po' confuso e spaesato. Ci ha chiesto dove poteva trovare una stanza. Gli abbiamo chiesto se fosse maggiorenne e ha provato a convincerci di avere 18 anni, ma era chiaro che stesse mentendo. Dopo vari tentativi si è aperto, ha detto di essersi allontanato da Catanzaro e di aver preso treno e nave. Con delicatezza ci siamo messi attorno a lui per evitare che scappasse e con il supporto del circolo Arci 'Porco rosso' siamo riusciti a rintracciare i carabinieri e la famiglia".

Sauro e gli altri tre sono riusciti a convincere il quattordicenne, che portava con sé solo due sacchetti, ad accendere lo smartphone per mettersi in contatto con la madre e tranquillizzarla. Successivamente sono intervenuti i carabinieri che hanno verificato la segnalazione di scomparsa fatta in Calabria e hanno preso in carico il giovane. I familiari sono stati contattati anche dai militari e uno di loro è partito per raggiungere il capoluogo siciliano, andare a prendere il ragazzino e riportarlo a casa.

Una storia simile si era verificata, sempre a Palermo, una decina di giorni fa. I militari hanno trovato dalle parti di piazza Marina un bambino di 10 anni che era scomparso da Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Per 48 ore le ricerche sono andate avanti senza sosta sino a quando i carabinieri di Paternò, sviluppando alcuni dettagli forniti dagli amici del piccolo, hanno contattato i colleghi di Palermo perché sospettavano che avesse raggiunto il capoluogo siciliano.