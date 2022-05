Sale su una tettoia che si sbriciola sotto i suoi piedi e cade da 10 metri, grave un sedicenne

Sedicenne in gravi condizioni dopo una caduta da un'altezza di oltre 10 metri. E' successo oggi pomeriggio in via Emanuele Paternò (foto allegata), nella zona della Guadagna, dove i sanitari del 118 hanno soccorso e portato al Civico un ragazzino dopo la segnalazione ricevuta da due amici con i quali sarebbe salito su una palazzina diroccata. Sull'episodio indagano gli agenti di polizia che sono andati in ospedale e hanno ascoltato gli altri ragazzi, anche loro minori, che erano con lui in quel momento.

Secondo una prima ricostruzione il sedicenne e i due coetanei avrebbero raggiunto una palazzina diroccata di tre piani, non lontano dal ponte in ferro della Guadagna, sarebbero entrati e avrebbero esplorato l'immobile. Poi sarebbero saliti nel punto più alto e lì avrebbero iniziato a giocare. Il ragazzino sarebbe quindi salito su una vecchia tettoia - che però poco dopo si sarebbe sbriciolata - e sarebbe caduto e riportando ferite gravissime. Gli amici, terrorizzati, hanno chiamato il 118 fornendo indicazioni alla sala operativa per consentire ai sanitari di raggiungere il punto più vicino a lui.

Dopo essere stato intubato il sedicenne è stato portato nell'ospedale di via Tricomi dov'è entrato in codice rosso. Dalle prime informazioni il giovane avrebbe riportato due gravi traumi - uno cranico e uno midollare - ed entro stasera sarà trasferito nel reparto di Rianimazione. Gli investigatori del commissariato Oreto e dell'Upg, ricevuta la segnalazione, hanno avviato le indagini per ricostruire esattamente cosa sia accaduto mentre i tre amici giocavano e in quali circostanze sia avvenuto il drammatico incidente.