Ragazzini gli rubano la bici, tenta di inseguirli ma viene accoltellato

Cerca di mettere in fuga i ladri che gli stavano portando via la sua bici ma viene accerchiato dal branco e accoltellato. Un uomo di 31 anni è stato ferito questo pomeriggio in via Alete, nella borgata di Partanna. Come si legge sul sito dell'Ansa la vittima sarebbe stata aggredita da alcuni ragazzini che l'hanno colpita al torace. L'uomo è stato portato in ospedale a Villa Sofia.

Secondo una prima ricostruzione della polizia, che conduce le indagini, il 31enne avrebbe visto dei giovanissimi ladri "all'opera" mentre stavano portando via la sua bici e avrebbe tentato di fermarli.

Uno dei ragazzini ha estratto il coltello che teneva in tasca e ha colpito il 31enne alla spalla e al torace. Il ferito non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti avrebbero già identificato gli aggressori.