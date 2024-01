Corso dei Mille, ragazzini lanciano sassi: danneggiato un autobus dell'Amat

Sassaiola contro un bus dell'Amat. I vandali hanno colpito ieri sera, poco prima della mezzanotte, in corso dei Mille. Un gruppo di giovani, sbucato dal nulla all'altezza del Ponte Ammiraglio, ha preso di mira un mezzo della linea notturna 7 danneggiando il vetro della porta centrale.

A lanciare l'allarme è stato l'autista che, dopo essersi sincerato delle condizioni dei passeggeri presenti, ha avvisato l'azienda e contattato il 112 segnalando l'accaduto. Indaga la polizia. Constatati i danni il dipendente dell'Amat è tornato in deposito dove è stato subito sottoposto all'intervento di manutenzione.

Un episodio simile si era verificato pochi giorni fa in via Rocky Marciano, nel quartiere Zen. Alcuni ragazzini hanno lanciato una raffica di pietre mandando in frantumi alcuni finestrini del mezzo. Sull’episodio indagano i carabinieri che, oltre ad ascoltare la versione fornita dall'autista, hanno acquisito le immagini riprese da alcune telecamere.