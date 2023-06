Dodicenni danneggiano segnaletica in via Roma, anziana li rimprovera e viene aggredita: femore rotto

Rimproverati perché stavano danneggiando alcuni cartelli stradali, due dodicenni, hanno spinto la donna, di 70 anni, che li aveva richiamati, facendola cadere a terra e procurandole la frattura del femore. E' successo ieri in via Roma.

L'anziana era in compagnia della figlia che ha assistito alla scena. Soccorsa da personale del 118, è stata portata all'ospedale Villa Sofia dove i medici le hanno diagnosticato la frattura del femore. Domani sarà trasferita in una clinica per essere sottoposta a un intervento chirurgico.

Sulla vicenda interviene Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani: "L’escalation di episodi di violenza che si verificano nel cuore della città di Palermo ci preoccupa, non c'è dubbio che sia necessaria una maggiore vigilanza con la presenza di telecamere nelle strade più frequentate, ma serve anche la presenza dello Stato e una grande rete sociale e culturale che, a partire dalle scuole, sappia diffondere fra i nostri giovani la cultura del rispetto. Siamo vicini alla signora vittima dell’aggressione e le auguriamo una pronta guarigione”.

Esprime piena vicinanza alla donna anche Salvatore Palumbo, presidente della II commissione permanente Servizi sociali, all'interno dell'Ottava circoscrizione. “Questo ennesimo fatto di cronaca - dice Palumbo - mette in risalto da una parte un sistema di pubblica sicurezza carente di organico, in grado di presidiare sulla sicurezza pubblica e dall’altra una comunità educante che soffre di mezzi e iniziative tali da contrastare una povertà educativa ormai dilagante".