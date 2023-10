Lanciano petardi per strada al Cep, denunciati due ragazzini di 14 anni

Pizzicati a la lanciare petardi in strada. Guai per due ragazzini del Cep, sorpresi e denunciati dalla polizia mentre in piazza Paladini, ad angolo con via Filippo Liardo, si divertivano con un gioco pericoloso.

I poliziotti di una pattuglia del commissariato Zisa-Borgo Nuovo, durante il servizio di prevenzione e controllo del territorio, hanno sentito il fragore di un'esplosione. Hanno così visto due 14enni intenti a lanciare i petardi.

Disturbo della quiete pubblica e rischio per la propria e altrui sicurezza: identificati e denunciati, su disposizione dell’autorità giudiziaria sono stati riaffidati ai genitori dopo che gli agenti hanno verificato che non avevano provocato danni a cose e persone.