VIDEO | "Non trovo più i miei genitori": la vedono in lacrime e la riportano da mamma e papa, le immagini dell'abbraccio

Storia a lieto fine per una ragazzina francese di 14 anni. Decisivo l'intervento della polizia municipale. E' successo in corso Vittorio Emanuele

Quando gli agenti l'hanno notata, era in lacrime, seduta sui gradini della Cattedrale. Così hanno deciso di prendersi cura di lei Grande spavento ieri pomeriggio per una ragazzina francese di 14 anni in vacanza a Palermo con la sua famiglia.

La giovanissima aveva perso di vista i suoi genitori da diversi minuti. Per sua fortuna proprio lì c'era una squadra della polizia municipale che ha preso la quattordicenne sotto la propria "ala": i vigili si sono messi sulle tracce dei genitori che stavano cercando la figlia all'altezza dei Quattro Canti. Poi il ricongiungimento, l'abbraccio e il sospiro di sollievo.

Soddisfatto l'assessore comunale alla Polizia municipale, Maurizio Carta: "Ancora una volta - ha detto - mi inorgoglisce il lavoro di cura e controllo dei vigili del Comune di Palermo che agisce contro l’illegalità ma anche a favore della cittadinanza. “Prendersi cura della città” può essere il nuovo motto della polizia municipale grazie all’indirizzo che le stiamo stando con il sindaco Roberto Lagalla e la comandante Margherita Amato".