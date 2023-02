Premiati a Palazzo delle Aquile i ragazzi dell’Istituto dei ciechi e con disabilità intellettivo relazionale

Oggi a Palazzo delle Aquile sono stati premiati i ragazzi dell’Istituto dei ciechi e con disabilità intellettivo relazionale che si sono impegnati a creare piccoli presepi per il periodo natalizio. Le opere sono state commissionate dal Lions club Palermo Host e Palermo Guglielmo II come simbolo di pace, impegno e stimolo motivazionale, per ricordare che in una società civile tutti hanno un ruolo. Presente anche il sindaco Lagalla. "L’impegno dei ragazzi e dei loro tutori - dichiara il presidente della IV commissione in consiglio comunale Salvatore Imperiale - è stato ammirevole e meritorio e il loro sorriso appagante".