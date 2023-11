Due sedicenni in fuga da una comunità travolti da un treno: uno morto, l'altro ferito

Un ragazzo eritreo di 16 anni in fuga da una comunità per migranti è morto dopo essere stato investito da un treno nei pressi di Cerda, un suo coetaneo sudanese è rimasto ferito nello stesso incidente. E' accaduto lo scorso 24 novembre, ma la notizia si è appresa soltanto oggi. Le indagini sono condotte dalla Polfer e dalla procuratrice per i minorenni di Palermo Claudia Caramanna. Un'altra inchiesta è stata aperta a Termini Imerese.

I due giovani erano appena arrivati a Lampedusa dopo una traversata in mare. Dopo essere stati trasferiti in una comunità a Montevago, nell'Agrigentino, erano scappati, salendo su un treno con destinazione Cefalù, insieme a un terzo ragazzo. Non appena sono scesi alla stazione di Cerda si sono resi conto di aver sbagliato fermata. Poi le loro strade si sono divise: uno di loro ha deciso di salire su un pullman, gli altri due si sono incamminati lungo i binari. Mentre camminavano lungo la linea ferrata un treno li ha travolti. L'eritreo è deceduto sul colpo. L'altro è rimasto ferito e si trova attualmente ricoverato in un ospedale palermitano.