Provano a rubare due moto accanto al commissariato, ma i proprietari sono poliziotti: denunciati sei ragazzi

Avevano adocchiato uno scooter e una moto con l'obiettivo di rubarli, ma non avevano messo in conto un dettaglio: erano parcheggiati sotto un commissariato di polizia e i proprietari erano proprio due agenti. Sei ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e detenzione di oggetti atti allo scasso per aver provato a portare via un Honda Sh e una Kawasaki Z750 che si trovavano in via Genova, sotto gli uffici del commissariato Oreto-stazione di via Roma.

I fatti risalgono alla settimana scorsa, intorno alle 2 della notte tra il 10 e l’11 giugno scorsi. Otto giovani, come poi ricostruito anche grazie alle immagini riprese da alcune telecamere, avevano preso di mira i due mezzi parcheggiati negli stalli, marcati dalle strisce gialle, riservati proprio agli appartenenti alle forze dell'ordine. Due si sono messi all’angolo con via degli Schioppettieri e altri due all’angolo con via Roma per fare da palo. Gli altri quattro, invece, avrebbero iniziato ad armeggiare sui manubri di moto e scooter ignorando ciò che sarebbe potuto succedere di lì a poco.

Nel frattempo i poliziotti, scorgendo forse la scena dalla finestra, si sono fiondati in strada per bloccare il gruppo di giovani. Alla vista del personale in divisa due degli otto ragazzi sono scappati abbandonando gli amici in via Genova, mentre gli altri sei sono stati bloccati dagli agenti che successivamente hanno chiesto rinforzi per accompagnare in commissariato gli indagati e identificarli. I sei ragazzi sono stati quindi denunciati e affidati ai genitori mentre proseguono le indagini, attraverso l’analisi dei video ripresi dagli impianti della zona, per risalire all’identità dei due complici fuggiti.