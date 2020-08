VIDEO | Tragedia sfiorata a Isola delle Femmine, due ragazze trascinate dalle onde: salvate dai bagnini

Attimi di paura nella località balneare dove due giovani non riuscivano a tornare a riva a causa delle correnti. Tanti i bagnanti in apprensione, come si vede nelle immagini girate da Giusy Randazzo. Due guardaspiaggia del Lido Nettuno si sono tuffati con le tavole da surf per recuperarle. Dopo il salvataggio, è scattato l'applauso collettivo