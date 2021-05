L'incidente e le due ragazze morte in viale Regione, la Procura apre un'inchiesta

L'ipotesi è di omicidio stradale a carico d'ignoti, visto che per il momento la dinamica del terribile sinistro non è affatto chiara. Gli inquirenti stanno acquisendo le immagini riprese da alcune telecamere e sentiranno anche i feriti. Non si faranno le autopsie sui corpi delle vittime, ma una Tac e gli esami tossicologici