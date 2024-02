VIDEO | Gruppo di ragazze cerca di rubare il telefono a una guida turistica, poi la insultano e la sbeffeggiano

L'episodio è avvenuto in piazza Marina. Secondo quanto denunciato ai carabinieri dalla vittima l'avrebbero strattonata per portarle via lo smartphone. Ma lei ha reagito ed è riuscita a rimanerne in possesso riuscendo a filmare la reazione delle bulle