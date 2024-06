Ritrovata la trentenne scomparsa, ma sui social spunta un nuovo appello: "Si è allontanata dall'ospedale"

E' stata trovata ieri in zona stadio la trentenne di cui non si avevano più notizie dalla scorsa domenica. La donna è stata rintracciata dalla polizia, che aveva avviato le ricerche in tutta la città, a seguito della denuncia di scomparsa presentata dalla madre.

Inizialmente la giovane si è mostrata elusiva di fronte agli agenti, successivamente si è fatta riconoscere dicendo che era lei la persona che stavano cercando. In seguito, i poliziotti, come prevede il protocollo in questi casi, hanno contattato il 118 e accompagnato la donna a Villa Sofia per accertamenti sulle sue condizioni di salute. Gli esami, compresa una perizia psichiatrica, hanno dato tutti esito negativo. Caso chiuso, dunque, per le forze dell'ordine vista anche la maggiore età della persona coinvolta.

Nella tarda serata di ieri, però, sui social è iniziato a circolare un video in cui due amiche della trentenne sostengono che la ragazza "è scappata di nuovo dall'ospedale" e lanciano un nuovo appello.