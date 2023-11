Ponte Oreto, ragazza seduta sulla ringhiera minaccia il suicidio: poliziotto la afferra per un braccio e la salva

Era lì, pronta a lanciarsi nel vuoto. E così sarebbe andata se in quel momento non fosse passato un agente di polizia che ha rischiato la sua vita per salvarne un’altra. E’ successo nei giorni scorsi sul ponte Oreto dove una ragazza di neanche trent’anni ha tentato il suicidio per ragioni ancora da chiarire.

L’agente, in servizio alla polizia stradale, stava passando per caso da lì quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe notato la giovane ferma tra il parapetto e una ringhiera messa proprio a protezione. Il poliziotto quindi si è fermato vicino a lei per tentare la strada del dialogo e avvicinarsi sempre di più.

Improvvisamente la ragazza avrebbe deciso di buttarsi costringendo l’agente, che nel frattempo si era seduto sulla balaustra, ad afferrarla per un braccio per scongiurare la caduta. Ad aiutarlo anche un sanitario, che lavora per un’associazione privata, che ha notato la scena e si è fermato.

Una volta messa al sicuro, sul posto sono intervenute altre volanti e un’ambulanza del 118 che ha sottoposto la giovane ad accertamenti prima di accompagnarla in ospedale. Ancora da accertare per quale ragione la giovane volesse compiere l’estremo gesto.

Si ricorda che c'è una linea verde per la prevenzione del suicidio sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto. E' "Helpline-Telefono giallo", progetto realizzato dall’Asp di Palermo in collaborazione con l’Afipres Marco Saura, l'Associazione famiglie Italiane prevenzione suicidio. Al numero gratuito 800.011110 rispondono operatori qualificati e opportunamente formati. Dell’équipe fanno parte psicologi, sociologi, psicoterapeuti e tecnici della riabilitazione psichiatrica.