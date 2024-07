Il racconto choc di una sedicenne: "Sono stata stuprata nella scogliera dell'Addaura"

Ai sanitari del Policlinico, dove si è presentata nella notte, una sedicenne avrebbe detto di essere stata vittima di violenza sessuale all'Addaura. La giovane, in base a quanto raccontato, avrebbe conosciuto il presunto violentatore - un giovane appena maggiorenne - in un locale sul lungomare Cristoforo Colombo. In seguito, attorno a mezzanotte, i due si sarebbero appartati in una zona buia della scogliera, dove sarebbe avvenuto lo stupro. La vittima sarebbe però riuscita a fuggire.

I sanitari hanno così allertato le forze dell'ordine. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Lorenzo e della stazione di Partanna Mondello, intervenuti alle 2,30 della notte appena trascorsa, stanno conducendo delle indagini per verificare ogni passaggio del racconto della ragazza e ricostruire l'accaduto. Al momento non risulterebbe nessuna denuncia. I militari dell'Arma hanno identificato e raccolto le testimonianze di diversi giovani presenti nella zona durante la notte.

L'episodio sembrerebbe essere collegato a una rissa tra una ventina di giovani segnalata precedentemente al McDonald's di via Rosario Nicoletti.