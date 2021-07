"Non mi riprendete col telefonino": marocchina presa a calci e pugni sul bus da 4 ragazze

Una 27enne ha denunciato ai carabinieri l'episodio avvenuto in via Roma su un mezzo della linea 102 consegnando anche un video. "Mi hanno detto: 'Appena scendiamo ti lasciamo a terra', 'nivura'. Poi hanno colpito me e un ragazzo che prima le ha inquadrate con il cellulare e poi è intervenuto in mia difesa"

Insultata, minacciata e aggredita da quatto ragazze solo per aver chiesto loro, sull’autobus, di non essere ripresa con il cellulare per poi finire sui social. L’episodio di violenza, come denunciato dalla stessa vittima, è avvenuto mercoledì pomeriggio su un mezzo della linea 102, durante il tragitto via Libertà-via Roma. Insieme a lei, una marocchina di 27 anni che da circa 20 vive a Palermo, è stato aggredito un altro passeggero che ha filmato le prime fasi dell’accesa discussione (video allegato) per poi intervenire. "Anche lui è stato colpito più volte riportando la frattura di tre dita del piede mentre a me hanno tirato i capelli, mi hanno dato due pugni e un calcio. Purtroppo quando il bus si è fermato sono scappate", racconta carica di rabbia a PalermoToday.

Tutto sarebbe iniziato vicino al Giardino inglese, poco dopo le 18.30. "Sono salita sull’autobus per rientrare a casa dal mare, era il mio secondo giorno di riposo. Il mezzo era affollato - racconta ancora - e c’erano queste ragazze che inquadravano un po’ tutti. Ho chiesto loro gentilmente di non riprendermi e hanno iniziato a insultarmi. Ho cercato di evitarle ma hanno continuato a offendermi in dialetto e minacciarmi. Mi hanno detto: 'Appena scendiamo ti lasciamo a terra', 'nivura'. A quel punto ho deciso di chiamare il 112 e dopo un po’ sono riuscita a mettermi in contatto con i carabinieri che mi hanno detto di chiedere all’autista di fermarsi in via Cavour, così avrebbero avuto il tempo di raggiungerci".

Tra i tanti sull’autobus, perlopiù turisti, c’erano anche due ragazzi, due sconosciuti, che avrebbero cercato di riportare la calma prendendo le parti della 27enne. "Prima hanno filmato la scena per registrare i loro volti - aggiunge la giovane - e poi uno di loro mi ha difeso. Quando però le ragazze hanno capito che avevo chiamato i carabinieri, mentre ci trovavamo alla fermata delle Poste centrali di via Roma, ci hanno aggredite e sono scappate (foto allegata). Il ragazzo è stato colpito con un pugno al fianco, tanto che è andato in ospedale perché dopo 24 ore aveva ancora molto dolore, e preso a calci. Di fatto la pattuglia è arrivata quando eravamo all’altezza del supermercato Lidl di via Roma, ma quelle quattro erano già scappate".

La 27enne stamattina si è presentata alla caserma Carini, dietro il Teatro Massimo, per sporgere denuncia e consegnare l'unico video finora acquisito. "Si vedono bene i volti delle quattro ragazze. Ho visto che molti altri hanno ripreso l’aggressione con lo smartphone e spero che possano rendere pubbliche queste immagini. Ho notato anche che alcune di queste quattro indossavano una sorta di divisa di una squadra di calcetto. E’ stata una bruttissima scena per le parole utilizzate e la violenza. Io lavoro con i giovani e i minori e sono sempre molto comprensiva, ma queste persone devono pagare per quello che hanno fatto e devono imparare a stare al mondo".