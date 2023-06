Travolse una ragazza che stava attraversando via Galletti ma, alla luce di quanto emerso, avrebbe fatto il possibile per scansarla. Il giudice della quinta sezione Vincenza Gagliardotto ha assolto un ragazzo oggi ventottenne (M. B. le iniziali) che, nel 2019, era finito sotto processo per i reati di lesioni personali stradali gravi dopo aver investito una ragazza poi ricoverata per un’emorragia cerebrale con frattura della teca cranica e una frattura al bacino. Lesioni che hanno richiesto lunghe cure. L’imputato, scrive il giudice, "non poteva evitare l’impatto considerato che vedeva la giovane sbucare dalle macchine, trascinata dal cane che teneva al guinzaglio".

I fatti risalgono al pomeriggio del 13 febbraio del 2019. Secondo quanto ricostruito quel giorno dalla polizia municipale, intervenuta dopo la telefonata dello stesso automobilista coinvolto, la ragazza fu investita mentre attraversava da una Fiat Punto che percorreva la strada in direzione di via Messina Marine. Un impatto violentissimo dopo il quale la ragazza fu ricoverata prima in due diversi reparti del Civico e poi nel reparto di Neuroriabilitazione dell’Irccs di Messina. A dicembre di quello stesso anno l'automobilista, difeso dall'avvocato Andrea Maniaci, fu citato in giudizio dal pubblico ministero per il reato di lesioni personali stradali gravi.

Stando a quanto emerso durante il dibattimento, dopo gli interrogatori di alcuni testi tra i quali gli stessi agenti dell’Infortunistica che intervengono per i rilievi, il giovane automobilista non avrebbe però avuto responsabilità. La ragazza investita, infatti, avrebbe attraversato al di fuori dalle strisce pedonali, sbucando tra le auto parcheggiate (sanzionate dopo l’intervento dei vigili), riuscendo con fatica a tenere al guinzaglio il cane che di fatto la stava trascinando. Nonostante l’assenza di segni di frenata, come rilevato dagli agenti, l’automobilista avrebbe comunque cercato di fare il possibile per scansare la ventiduenne. A dimostrarlo anche la posizione dell’auto che, come rilevato dopo l’incidente, si trovava più vicina alla linea che separa le due corsie a testimonianza del "tentativo estremo (dell’automobilista) di sterzare verso sinistra". Come confermato anche dai testimoni che quel giorno assistettero alla scena.

Secondo il giudice la responsabilità, dunque, non sarebbe stata dell’automobilista che avrebbe visto la ragazza attraversare all’ultimo minuto. La vittima dell’incidente, si legge ancora nella sentenza, "decidendo di attraversare la strada senza aspettare di raggiungere le strisce pedonali, che si trovavano a qualche metro di distanza, si assumeva il rischio di subire un incidente stradale. Cosa che è avvenuta". Non essendo stato provato l’assunto accusatorio, l’imputato - per il quale il pm aveva chiesto una condanna a 8 mesi con la concessione delle attenuanti generiche - è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.