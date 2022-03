VIDEO | La ladra dei cellulari torna in azione, furto in un negozio di abbigliamento

Si allunga la scia di colpi messi a segno da una ragazza, la stessa che già avrebbe rubato gli smartphone a tanti altri commercianti. L'episodio è stato denunciato alla polizia dai titolari de "La signorile" di via Oreto: "Era il dispositivo utilizzato per le vendite online, è assurdo che continui ad agire indisturbata"

La tecnica è sempre la stessa, ormai sufficientemente rodata. Il piano prevede di entrare nel negozio prescelto, aggirarsi tra gli espositori fingendosi una cliente e poi, approfittando della distrazione di titolari o dipendenti, allungare il braccio per sgraffignare un cellulare e allontanarsi facendo finta di nulla. Si allunga la lista dei colpi messi a segno dalla "ladra di cellulari". L'ultima attività finita nel mirino è il negozio di abbigliamento "La signorile" di via Oreto. La titolare ha sporto denuncia al commissariato di polizia Oreto-stazione dopo aver visionato le immagini delle telecamere a circuito chiuso che avrebbero svelato, almeno in parte, l'identità della responsabile.

Dal confronto con altri video passati l'impressione è che si tratti proprio di lei: donna, 30-35 anni, capelli rossi e naso pronunciato. Segni particolari: un tatuaggio sulla mano destra. "Ci ha rubato il cellulare - spiegano a PalermoToday marito e moglie, titolari de "La signorile" - che utilizziamo per gli ordini online. Non è il suo primo furto, è assurdo che questa persona possa continuare ad agire indisturbata". A metà gennaio altri imprenditori e negozianti avevano denunciato i furti subiti, simili a quest’ultimo. Confrontandosi tra di loro in alcuni gruppi Whatsapp si sono resi conto che la mano, con ogni probabilità, potrebbe essere sempre la stessa.