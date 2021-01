Ragazza di 16 anni in fuga per amore, bloccata mentre era in treno

Si era allontanata da Messina per incontrare il suo fidanzato residente a Palermo. La romantica fuga d’amore è stata interrotta dagli agenti della Polfer di Palermo che hanno riaffidato la minore ai preoccupati genitori giunti da Messina. E' uno degli interventi della Polizia ferroviaria durante le festività natalizie appena trascorse hanno visto un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio di competenza.

Nel periodo dal 18 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, infatti, le 742 pattuglie impiegate nei diversi servizi istituzionali (572 in stazione, 38 a bordo dei treni e 132 lungo le linee ferroviarie regionali) hanno controllato 5008 persone - l’89 % in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente – arrestato 5 persone, ne hanno denunciate altrettante, controllato 52 veicoli, elevato 4 contravvenzioni e vigilato a bordo di 72 treni. Intensa l’attività di vigilanza posta in essere dagli agenti della Polfer non solo per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario ma anche, attesa l’emergenza epidemiologica in atto, per assicurare il rispetto delle normative emanate per il contenimento del contagio.