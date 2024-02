Disabile finisce in una buca con la carrozzina e si rompe il naso: "Palermo è una città inagibile"

Finisce in una buca con la carrozzina e si procura un trauma facciale, la frattura del naso e diverse ferite al volto. E' la disavventura vissuta nei giorni scorsi da una disabile di 27 anni in via Serradifalco, nel punto in cui la strada si interseca con piazza Principe di Camporeale.

La giovane, affetta da distrofia muscolare congenita, annuncia che intenterà una causa civile contro il Comune ed esprime la sua amarezza a PalermoToday. "Sono molto arrabbiata, per noi persone con disabilità è già dura la vita e non ci possiamo precludere la possibilità di fare una passeggiata perché significa rischiare la vita".

La donna descrive il paradosso di molte strade palermitane. "Sotto il marciapiede è rischioso ma sopra ancora di più". E infine lancia un appello: "Voglio che quanto mi è accaduto non accada a nessun altro e che chi deve fare il suo lavoro lo faccia perché una città come Palermo non può ancora nel 2024 essere inagibile. Spero che quanto mi è accaduto arrivi anche alle istituzioni di competenza e che prendano provvedimenti per la sicurezza di tutti noi cittadini".