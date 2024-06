Ragazza di 30 anni scomparsa da giorni, l'appello della mamma: "Vi prego, aiutatemi a trovarla"

"Ci chiamava ogni giorno per sapere come stavamo ma soprattutto per parlare con sua figlia. Da domenica non abbiamo notizie di lei, ha il telefono staccato e ho paura che possa esserle successo qualcosa". A parlare è Maria Spinelli, mamma di Jessica Lo Cascio, 30 anni, sparita nel nulla da domenica scorsa. "E' molto strano come comportamento, anche perché ha una bambina di 4 anni che è tutta la sua vita. Sono preoccupata perché non ha mai fatto nulla del genere", spiega ancora la madre. Jessica è alta 1.78, corporatura media, capelli lunghi e neri come gli occhi e ha diversi tatuaggi su braccia e gambe. "Vi prego, aiutatemi a trovarla. Sua figlia è piccola e non sa ancora nulla", dice quasi tra le lacrime.

"Per qualche giorno non siamo riusciti a rintracciarla. Ho provato più volte a chiamarla ma ha il cellulare staccato. Mi hanno riferito di diversi avvistamenti, tra Capo, Ballarò, Mondello e piazza Indipendenza ma niente. Siamo andati a cercarla ma non l'abbiamo trovata", racconta ancora la signora Spinelli che ieri pomeriggio è andata a sporgere denuncia ai poliziotti del Commissariato Libertà. "Mia figlia non sta bene, ha ricevuto molte delusioni nella vita e temo che la sua mente sia offuscata da troppi pensieri negativi. Negli ultimi anni - continua la donna - ha vissuto nella zona di corso Finocchiaro Aprile, poi ha dovuto lasciare casa e di recente qualcuno le ha pagato una stanza d'albergo".

La denuncia di scomparsa è stata diramata a tutte le pattuglie insieme alla fotografia della ragazza. "Chiunque avesse informazioni utili per rintracciarla è pregato di contattare il Commissariato Libertà o di chiamare il 112. Ogni informazione può essere fondamentale. Ho anche paura che possa frequentare gente sbagliata che potrebbe portarla a fare qualcosa di cui poi potrebbe pentirsi", conclude mamma Maria che ha condiviso un post sui social nella speranza di riabbracciare quanto prima la figlia.