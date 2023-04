Raddoppio ferroviario Cefalù, ai lavoratori arrivano due stipendi arretrati: "Ma dopo Pasqua si saldi marzo"

I lavoratori della Toto Costruzioni, impegnati nel raddoppio ferroviario Ogliastrillo Cefalù, hanno ricevuto oggi due mensilità arretrate. Sono partiti stamattina, alla scadenza dell’ultimatum dato dalle organizzazioni sindacali di Fillea, Filca e Feneal, i bonifici delle retribuzioni di gennaio e febbraio.

"Un segnale positivo, che conferma la capacità delle organizzazioni sindacali, assieme ai lavoratori, di condurre una vertenza strategica, che ha consentito anche a Rfi di impiegare le risorse aggiuntive del Decreto Aiuti per mettere la Toto nelle condizioni di ottemperare agli impegni presi", dichiarano i segretari generali di Fillea Cgil Palermo, Filca Cisl Palermo Trapani, Feneal Uil Tirrenica Messina Palermo Piero Ceraulo, Francesco Danese e Pasquale De Vardo.

Rimane comunque per l’allarme per la terza mensilità di marzo, ormai maturata. "Per noi avrebbero dovuto pagare tutte e tre le mensilità e non due. Ragion per cui dopo Pasqua – dicono Ceraulo, Danese e De Vardo - chiederemo immediatamente alla Toto di saldare il mese di marzo perché non ci stiamo a lasciare indietro mensilità arretrate, che si accavallano durante le fasi del cantiere. Ribadiamo la necessità di un incontro con la Toto, Rfi e la Regione siciliana perché vogliamo sapere quale sarà il futuro di quest’opera. Un ringraziamento particolare va ai lavoratori che con enormi sacrifici hanno tenuto in piedi questa vertenza".