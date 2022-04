Frasca Polara: "Raccolta rifiuti in tilt nel quartiere Montepellegrino"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Da alcuni giorni il servizio raccolta rifiuti si è interrotto in diverse strade del quartiere Montepellegrino" - afferma il presidente dell'VIII Circoscrizione Marco Frasca Polara. "I cassonetti in via Don Orione, via Marturano e via Cimbali non vengono svuotati e i rifiuti sono per strada. Una situazione inaccettabile che si ripete frequentamene con la quale i residenti sono costretti a convivere. Si tratta dell'ennesimo disservizio da parte di RAP - conclude il presidente Frasca Polara -un campanello d'allarme della crisi in cui si trova da troppi anni questa azienda. Occorre subito intervenire e riportare la situazione alla normalità"