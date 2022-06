Raccolta dell'indifferenziato ferma in mezza provincia, l'assessore Baglieri: "Nessuno esente da responsabilità"

Dopo la chiusura dell'impianto di Oikos, nel catanese, il sindaco Giacomo Tranchida ha dato la sua disponibilità a trattare i rifiuti in quello di Trapani Servizi anche per i comuni 'fuori d’ambito'". A comunicarlo è l'assessore regionale all'Energia e servizi di pubblica utilità Baglieri. L'ennesima emergenza rifiuti dovrebbe dunque essere scongiurata. A questo da giorni stanno lavorando il componente della Giunta Musumeci e il direttore del dipartimento Acqua e Rifiuti, Calogero Foti. Sono diversi, infatti, i comuni siciliani, provincia di Palermo inclusa, dove la raccolta dell'indifferenziato si è fermata.

"Ciò che sta accadendo in questi giorni, quanto dall’attività delle Commissioni Antimafia, sono purtroppo notizie a cui i cittadini e le istituzioni - dichiara Baglieri - sono tristemente abituati dalla decennale fragilità d’equilibrio su cui si basa la gestione dei rifiuti nella nostra Regione. Nessuno quindi può e deve sentirsi escluso da responsabilità politiche e morali rispetto a un 'sistema degenerato' che con le sue sistemiche emergenze rendono l’ordinarietà una parola oramai 'fuori moda' in questo settore. Il risultato, purtroppo, è quello di non essere più credibili, come cittadini, classe dirigente, politica ed imprenditoriale, rispetto alle sfide della transizione energetica, dell’hydrogen valley, agli stanziamenti economici e all’innovazione che questi richiedono se ancora - dopo tre decenni - abbiamo - conclude la Baglieri - il problema del 'sacchetto dell’umido'".

L'intervento arriva a poche ore dalla protesta contro il caos rifiuti indetta da alcuni sindaci oggi pomeriggio sotto Palazzo d'Orleans.