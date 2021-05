Raccolta differenziata a rilento, la Rap: "Colpa di alcuni mezzi guasti"

Rifiuti differenziati non ritirati e rimasti sul marciapiede. E' il poco edificante quadro trovato stamani dai residenti in diverse zone della città. Dalla Rap spiegano che il problema è nato nel corso del turno notturno "a causa di alcuni guasti sui mezzi dedicati, in particolar modo, al ritiro del residuo non riciclabile e a macchia di leopardo per quanto concerne il ritiro dell’organico".

"L’Azienda - informa una nota - si scusa per il temporaneo disagio. Sono già in corso i recuperi delle frazioni rimaste, causa calo ed efficienza mezzi. Sentite le officine e allertate le ditte, già da subito, sono già rientrati diversi mezzi per il recupero del pregresso".