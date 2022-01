In Sicilia nel 2021 raccolte oltre 14 mila tonnellate di pneumatici: "Dal riciclo 360 chilometri di asfalto"

Complessivamente in Sicilia nel 2021 Ecopneus ha raccolto e riciclato 14.340 tonnellate di pneumatici fuori uso, l’equivalente in peso di oltre 1,5 milioni di copertoni, dalle quali si potrebbero realizzare oltre 360 chilometri di asfalti in gomma riciclata. Sono state invece 1.313 le richieste di prelievo esaudite nei gommisti serviti sul territorio. Con questi numeri l'Isola si piazza al sesto tra le Regioni italiane per quantità di Pfu generati e raccolti nel corso dell'anno scorso. Palermo invece è solo quinta tra le province siciliane: sono state 1.602 le tonnellate di pneumatici raccolte. Circa 2.987 a Catania, 1.865 nella provincia di Trapani, 1.822 nella provincia di Messina e 1.638 nella provincia di Siracusa.

Risultati importanti secondo la società che ha fornito il servizio e che è riuscita a incrementare del 20% la propria quota di raccolta aggiuntiva “straordinaria” sul territorio, così come richiesto dalla Direzione generale per l’Economia circolare del Ministero della Transizione Ecologica. “Il 2021 è stato un anno complesso per l’intero sistema e anche il 2022 è partito segnato dalle conseguenze della situazione sanitaria che stiamo purtroppo ancora vivendo. Lo scorso anno, nonostante la situazione emergenziale, siamo riusciti comunque - ha dichiarato Federico Dossena, direttore generale di Ecopneus – a raggiungere pienamente gli obiettivi di legge, garantendo una raccolta capillare su tutto il territorio nazionale e dando il nostro contributo per risolvere un problema causa di forti sofferenze per i gommisti. Siamo orgogliosi di aver fatto la nostra parte e - conclude Dossena - continuare ad alimentare e sostenere un settore d’eccellenza per lo sviluppo dell’economia circolare del Paese, come dimostra il sempre maggior impiego della gomma riciclata da PFU in molti settori, dall’edilizia, all’industria, allo sport, alle infrastrutture” .