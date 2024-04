In arrivo 40 nuovi punti di raccolta della plastica, sconti in negozi per chi porta le bottiglie

Quaranta nuovi ecocompattatori per bottiglie e flaconi in plastica saranno sistemati in città. Coloro che li utilizzeranno saranno premiati con sconti in alcuni negozi. In cambio, le aziende saranno pubblicizzate attraverso la proiezione di immagini relative all'attività commerciale sulle stesse postazioni attive per la raccolta del Pet. "Le prime dieci saranno sistemate entro maggio. Si aspetta l’allaccio elettrico a cura di Amg per poi partire", ha annunciato l'assessore all'Ambiente Pietro Alongi durante una riunione tenutasi oggi nella sede della partecipata comunale in piazzetta Cairoli.

Dove saranno e come funzioneranno

Le macchine sono state finanziate dal Corepla, consorzio nazionale per il recupero della plastica. Le prime 10 saranno sistemate nelle seguenti strade: piazzetta Due Palme, lato via Roma: I Circoscrizione; centro commerciale Palermo Forum, via Filippo Pecoraino, II Circoscrizione; via San Filippo, 3: III Circoscrizione; via Carmelo Raiti, 2-10: IV Circoscrizione; via Nina Siciliana, intersezione con via degli Emiri, nel piazzale davanti all'istituto superiore Pio La Torre: V Circoscrizione; piazzale De Gasperi e viale Campania 6: VI Circoscrizione; centro commerciale Conca d'Oro e parcheggio via Mongibello 35, a Mondello: VII Circoscrizione; piazzale Lennon (ex Giotto), terminal bus: VIII Circoscrizione.

Qui si potranno dunque conferire bottiglie e altri contenitori in pet attraverso lo specifico ingresso. "Al termine dell'operazione, l'ecocompattatore - spiega l'assessore Alongi - conterà la quantità di materiale inserito e rilascerà uno scontrino attraverso il quale successivamente si potrà ottenere lo sconto in una delle attività commerciali aderenti all'iniziativa. Gli esercenti saranno selezionati attraverso un avviso pubblico".

Le altre iniziative per la raccolta differenziata

All'incontro, durante il quale sono state illustrate anche altre iniziative mirate all'incremento della raccolta differenziata in città, erano presenti anche il presidente della Rap Giuseppe Todaro, l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, i presidenti della quarta e sesta commissione consiliare (Igiene e sanità, Servizi ecologici e attività produttive) Salvatore Imperiale e Ottavio Zacco con i rispettivi componenti e rappresentanti delle associazioni di categoria, tra cui Confcommercio, Confartigianato, Casartigiani, Confimprese, Confesercenti, Confartigianato.

App e adesivi per le attività commerciali

Il presidente Todaro ha inoltre presentato alle associazioni di categoria un'app dedicata alle attività commerciali per segnalare in tempo reale eventuali anomalie sul servizio di raccolta o le discariche abusive che si creano accanto alle campane o ai bidoni per la differenziata. Todaro ha anche annunciato, come richiesto dal sindaco Roberto Lagalla, l'istituzione di alcuni armadietti chiusi su suolo pubblico per quei negozianti, in area porta a porta, che hanno problemi di spazio per il proprio bidone. "Qualora la raccolta differenziata non sarà eseguita correttamente, verrà posizionato un adesivo che denuncia la non conformità del rifiuto. Seguiranno così le attività successive di verifica e controllo da parte della polizia municipale", avvisa la Rap.

La sperimentazione nel mercatino di viale Campania

Durante la riunione è stata illustrata anche la sperimentazione in atto con modalità differenti di ritiro dei rifiuti al mercatino di viale Campania. "La Rap - spiegano dall'azienda - consegna agli ambulanti una ventina di bidoni col carrello per poi ritirarli affinché l’area resti più pulita e a breve distribuirà anche un vademecum per una corretta raccolta differenziata. Lo scopo è coniugare il diritto degli esercenti e degli ambulanti regolari a svolgere il proprio lavoro con il dovere di avere cura del decoro urbano e della pulizia a chiusura delle attività".