Addiopizzo lancia una raccolta fondi per riqualificare l'area davanti alla scuola Amari

Dal 16 al 18 febbraio dieci ristoranti e pizzerie che fanno parte della rete di Addiopizzo sosterranno la campagna di raccolta fondi per realizzare "Via Libera", l'azione di trasformazione urbana che mira a realizzare un'area di socialità davanti al plesso "Amari" dell'Ics "Rita Borsellino", in via Gian Filippo Ingrassia, una traversa di via Archirafi, per permettere ai bambini di entrare e uscire da scuola in sicurezza.

"Da tempo - dicono da Addioppizzo - abbiamo rafforzato il convincimento che non sia oramai più sufficiente accompagnare e sostenere commercianti e imprenditori a denunciare estorsioni e intimidazioni se non ci facciamo parallelamente carico di risanare le condizioni di incuria e degrado che contribuiscono ad alimentare fenomeni di devianza e di illegalità diffusa".

Su questa scia si inserisce il progetto Sport Popolare in Spazio Pubblico sostenuto da Fondazione con il Sud, di cui Addiopizzo è partner, nell'ambito del quale è stata lanciata l'azione "Via libera!" che i titolari degli esercizi pubblici della rete di Addiopizzo hanno deciso di sostenere devolvendo una donazione per trasformare via Ingrassia, lo spazio davanti al plesso, in un'area di socialità e convivialità per tutto il quartiere.

Dopo un percorso partecipato che ha coinvolto alunni, insegnanti e genitori residenti del quartiere, ma anche il Comune, si è giunti ad una proposta, che non è ancora del tutto soddisfacente ma che rappresenta comunque un primo importante passo, per cambiare il volto di via Ingrassia, attraverso la strategia dell'urbanismo tattico: un processo di trasformazione urbana che permette di cambiare rapidamente l'uso di strade e spazi cittadini con elementi temporanei e poco costosi, in modo da analizzare la loro efficacia e poi adattare il progetto definitivo sulla base delle reazioni di cittadine e cittadine, delle comunità locali e del territorio.

Per raggiungere l'obiettivo serve l'aiuto di tutti e tutte e per questo è stata lanciata la campagna di crowdfunding che servirà per acquistare vernici, sfere, sedute, vasi e altro che risulterà necessario per la nuova area. Si può donare a questo indirizzo.