Dopo il raid vandalico raccolti mille euro per il liceo Regina Margherita: il cortile della scuola racconterà Ballarò

Raccolti mille euro per il liceo Regina Margherita. La succursale della scuola, che si trova a Ballarò, a fine settembre è stata oggetto di un raid vandalico. Dopo l'accaduto l'associazione Retake Palermo ha lanciato un appello "alla parte migliore della città" per ricomprare il materiale didattico rubato, recuperare ciò che era stato danneggiato, ma anche e soprattutto per mostrare vicinanza all'istituzione scuola.

Oggi la campagna si è chiusa: "Grazie alla vostra generosità - annuncia l'assiciazione sui social - l'obiettivo è stato raggiunto. Adesso al lavoro per abbellire il cortile esterno della scuola". Sono state 26 le donazioni ricevute in circa due mesi. "La prima idea - spiega a PalermoToday il presidente dell'associazione Marco D'Amico - era quella di riacquistare i computer e i tablet rubati, ma per fortuna l’Ars ha provveduto a questa spesa. Quindi in accordo con la scuola e con i nostri volontari si è deciso di continuare la raccolta e di destinare i fondi ad altro".

Retake Palermo acquisterà dei pannelli da posizionare sulla recinzione del cortile. "Su questi pannelli - racconta D'Amico - verranno stampate le grafiche che stanno realizzando studenti del liceo Regina Margherita e associazioni del territorio che racconteranno la vita di Ballarò". Nel dettaglio il progetto vede in campo SOS Ballarò, Associazione Mercato Storico Ballarò, Terradamare Cooperativa Turistica, Il giardino delle Idee e l'associazione Per Esempio Onlus.