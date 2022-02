Incendio al Moltivolti, Palermo si mobilita: raccolti 55 mila euro in 48 ore 

Raccolti 55 mila euro in 48 ore a sostegno di Moltivolti, il ristorante multietnico di Ballarò gravemente danneggiato da un incendio la notte tra sabato e domenica scorsa. Sono già 940 i bonifici a sostegno della campagna lanciata da Libera per sostenere l'associazione che gestisce lo spazio in via Giuseppe Mario Puglia. "Una cifra enorme, inaspettata, quasi la metà della montagna che dovremo scalare per ricominciare a lavorare e ad accogliervi nel nostro ristorante. Da domenica mattina non ci siamo potuti permettere di fermarci un istante a riflettere, motivati nel prendere di petto una situazione prima di esserne travolti", commenta l'associazione, sulla sua pagina Facebook, annunciando la notizia.

Il rogo ha distrutto arredi, macchinari e le opere del pittore Igor Scalisi Palminteri. I soci dell'associazione, punto di riferimento con le loro attività sociali per l'intero quartiere, hanno dato incarico a un perito per indagare sulle cause. "L’incendio di Moltivolti - dichiara uno dei soci, Claudio Arestivo - è frutto di un particolare guasto elettrico che stiamo ancora meglio identificando ma Non ha una natura dolosa. Un momento di grande tristezza spazzato via da un sentimento di felicità per gli infiniti attestati di stima ricevuti che ci impone di ringraziare la città e gli abitanti del nostro quartiere ma a scusarci contemporaneamente per la stigmatizzazione che un evento come questo rischia di produrre a loro discapito".

Qualunque cosa sia accaduta, è certo che immediatamente dopo è partita la maratona di solidarietà da parte di associazioni, privati, amici, istituzioni e clienti del ristorante. Sostegno economico al ristorante e coworking, che conta 35 dipendenti, è arrivato nei giorni scorsi anche da Legacoop e Coopfond, il fondo mutualistico della centrale cooperativa, che ha annunciato un concreto e significativo aiuto per velocizzare la riapertura di Moltivolti. "Grazie a voi oggi - conclude l'associazione nel post - guardiamo fuori, respiriamo e ci rigettiamo nella sfida della riapertura con la conferma che non siamo soli, che al nostro fianco c'è un mondo intero che non vediamo l'ora di riabbracciare".