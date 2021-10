Una raccolta di firme per villa Costa: "Riprendiamoci Palermo"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Parole, parole, parole. Sono passati più di tre anni da quando si sono chiusi i cancelli di Villa Costa verde Terrasi (tra viale Campania e viale Lazio), unico polmone verde in una zona dove la cementificazione la fa da padrona. Da allora, dal Comune di Palermo sono arrivate solo promesse, mentre il degrado avanza. Una situazione che ha spinto un gruppo di giovani residenti della zona ad organizzarsi nel 'Comitato villa Costa verde Terrasi' con lo scopo di inchiodare l'amministrazione comunale alle proprie responsabilità e riaprire l'area verde al più presto.

Dallo scorso aprile, dopo una petizione online e sonore denunce sulla pagina Facebook del comitato, Reset e Coime hanno iniziato i lavori di recupero, ma tutto procede a rilento, mentre le dichiarazioni ufficiali hanno il sapore di alibi e, ancora una volta, di promesse al vento. Per questo, il comitato adesso ha avviato una raccolta di firme con l'obiettivo di "sensibilizzare l'opinione pubblica e il comune di Palermo, perché la villa torni alla sua fruzione pubblica. Vi invitiamo a sottoscrivere la petizione per provare a fermare questo degrado che ci circonda".

Insomma, dicono i ragazzi del comitato, la città è nostra e non può esserci negato il diritto ad un'area verde, bene tanto prezioso quanto raro da queste parti: "Riprendiamoci Palermo ripartendo da quest'area che, come tutte le aree dedicate alla socialità e al verde sono abbandonate a se stesse". Dove firmare: -Roseto Rosa Balistreri (altro luogo di cui ci occuperemo per il degrado dell'area giochi): Viale Campania, 2 dal lunedì alla domenica dalle 7:00 alle 13:30; -Centro Akiti, Via Lombardia, 19 il lunedì e il mercoledì dalle 18:30 alle 20:00; -Centro Dharma, Via Sampolo, 258 dal lunedì al venerdì dalle 17:30 alle 20:30; -La Tua Edicola, Viale Campania, 60 dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 19:30; Oppure scaricando il modulo dalla pagine Facebook del comitato. Nella locandina che inviamo insieme con questo comunicato, il QR code per accedere alla pagina. Per info: verdeterrasi@gmail.com