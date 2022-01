Raccolta firme per mantenere la didattica mista per gli studenti di Unipa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Abbiamo indetto una raccolta firme per mantenere la didattica mista andando incontro (non solo con parole vuote) alle istanze degli studenti con difficoltà economiche per stipulare contratti di locazione, studenti fuori sede, studenti lavoratori e part-time, e studenti che per ragioni private o personali vogliano usufruire della fruizione di lezioni a distanza. “Sono orgoglioso - dice il fondatore di Unit Benny Corradino - di annunciare che ci stiamo muovendo, come associazione, prima delle elezioni, anticipando i punti del programma elettorale che mi vedono candidato al Cics di Economia Aziendale. Il miglior modo di far associazione, è lavorare per il bene degli studenti senza logiche di tornaconti. La tutela degli studenti prima di tutto”.

Non solo lui, ma anche Riccardo Mazzola, studente di Infermieristca e candidato al Ccs di Infermieristica Pa/Tp, dice: “Ci stiamo mobilitando con tale raccolta firme per garantire la didattica mista per studenti che ne abbiano bisogno, poiché secondo noi la vita universitaria ha bisogno di andare incontro alle nuove esigenze degli studenti di oggi, mettendosi al passo con gli attuali Atenei pubblici e privati” Entrambi informano gli studenti di UniPa, che il form per lasciare la propria firma prodromica alla richiesta che verrà posta al Magnifico Rettore, è presente in tutti i canali social di Unit".