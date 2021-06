Bagheria spinge sulla raccolta differenziata, a maggio 68,52%

La media dei primi mesi dell'anno è pari al 65%. A ufficializzare i dati è Vito Matranga, presidente di Amb, la società che si occupa della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti in città

Bagheria conferma il proprio impegno sul fronte della raccolta differenziata dei rifiuti raggiungendo, a maggio, il 68,52% (la media dei primi mesi dell'anno è pari al 65%). A ufficializzare i dati è Vito Matranga, presidente di Amb, la società che si occupa della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti in città.

"Un record per Bagheria - commenta Matranga - che se mantenuto, come si prospetta, porterà la città al ricevimento, il prossimo anno di una premialità da parte della Regione. Nei prossimi giorni visti i risultati positivi ci saranno grandi novità come nuovi ecopunti e uno specifico sistema di pesatura del rifiuti che assegnerà delle premialità"

I dati (in tonnellate): vetro 122,68; carta e cartone 124,08; ingombranti 27,2; umido 539,78; legno 66,28; plastica 121,11; plastica dura 19,4; rifiuti biodegradabili 55.58; rifiuti biodegradabili 3.4 (raccolti presso su attività commerciali); medicinali scaduti 0,186; vetro 5,76; legno 1.54; stampanti stampanti 0.03; indifferenziata 559.24; olio esausto 400 litri.

"L'amministrazione comunale - si legge in una nota - ringrazia i cittadini che continuano a differenziare e invita chi ancora ha qualche difficoltà nel comprendere come effettuare una corretta raccolta differenzia a scaricare l'app 'Junker', un valido aiuto per indentificare

la tipologia di rifiuto, individuare quali sono i Ccr e gli ecopunti ed essere informati sulle novità che riguardano la raccolta differenziata a Bagheria".